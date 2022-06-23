Британия вводит новые санкции в отношении рф: ограничения коснутся авиатоплива и технологий

13:41 23 июня Киев, Украина

Британия запретила поставку в рф авиатоплива, товаров и технологий, связанных с работой в море, с нефтью и ее переработкой, с химическим и биологическим оружием, а также критических промышленных технологий.



Также Британия запретила отправлять в рф банкноты фунтов стерлингов и евро. Эти ограничения касаются и временно оккупированных россией территорий Украины.