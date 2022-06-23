Британия вводит новые санкции в отношении рф: ограничения коснутся авиатоплива и технологий

Британия запретила поставку в рф авиатоплива, товаров и технологий, связанных с работой в море, с нефтью и ее переработкой, с химическим и биологическим оружием, а также критических промышленных технологий.
Также Британия запретила отправлять в рф банкноты фунтов стерлингов и евро. Эти ограничения касаются и временно оккупированных россией территорий Украины.
Также Британия запретила отправлять в рф банкноты фунтов стерлингов и евро. Эти ограничения касаются и временно оккупированных россией территорий Украины.
Кроме того, запрещено предоставление технической помощи и других услуг, связанных с импортом железа и стали.
/>Великобритания также наложила санкции на импорт, приобретение или осуществление поставок из россии товаров с целью извлечения прибыли, а также связанных с этим средств, технических, финансовых, брокерских услуг.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс пообещала, что Лондон будет вводить новые санкции против россии до тех пора, пока она не выведет войска из Украины. Она добавила, что Британия продолжит поставлять Киеву оружие, а также поддерживать его попытки «вытеснить россию со своей территории».
/>Великобритания также наложила санкции на импорт, приобретение или осуществление поставок из россии товаров с целью извлечения прибыли, а также связанных с этим средств, технических, финансовых, брокерских услуг.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс пообещала, что Лондон будет вводить новые санкции против россии до тех пора, пока она не выведет войска из Украины. Она добавила, что Британия продолжит поставлять Киеву оружие, а также поддерживать его попытки «вытеснить россию со своей территории».
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