Британия ввела санкции против россии из-за "выборов" на ВОТ

Правительство Великобритании в пятницу, 29 сентября, ввело новые санкции против россии за проведение ею "выборов" на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что Британия ввела санкции против российских чиновников, причастных к недавним фиктивным выборам в украинских областях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской, а также в незаконно аннексированном Крыму.
Санкции также распространяются на чиновников, причастных к прошлогодним фиктивным референдумов, организованным для легитимизации попытки аннексии территории Украины.
Эти санкции предусматривают замораживание активов этих чиновников и запрет на въезд в Великобританию.
Среди указанных есть организация и чиновники россии:
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что Британия ввела санкции против российских чиновников, причастных к недавним фиктивным выборам в украинских областях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской, а также в незаконно аннексированном Крыму.
Санкции также распространяются на чиновников, причастных к прошлогодним фиктивным референдумов, организованным для легитимизации попытки аннексии территории Украины.
Эти санкции предусматривают замораживание активов этих чиновников и запрет на въезд в Великобританию.
Среди указанных есть организация и чиновники россии:
- Центральная избирательная комиссия (ЦИК) россии, организовавшая в сентябре псевдовыборы и прошлогодние референдумы на оккупированных частях Украины.
- Секретарь ЦИК, один из высших должностных лиц Центральной избирательной комиссии Наталья Бударина.
- Глава так называемой Херсонской ОГА Андрей Алексиенко.
- Председатель так называемой избирательной комиссии в Херсоне Марина Захарова.
В целом, с начала полномасштабного вторжения Великобритания ввела санкции против 1600 физических и юридических лиц рф.
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