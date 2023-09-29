Британия ввела санкции против россии из-за "выборов" на ВОТ

16:43 29 сентября Киев, Украина

Правительство Великобритании в пятницу, 29 сентября, ввело новые санкции против россии за проведение ею "выборов" на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.



Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.



Отмечается, что Британия ввела санкции против российских чиновников, причастных к недавним фиктивным выборам в украинских областях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской, а также в незаконно аннексированном Крыму.



Санкции также распространяются на чиновников, причастных к прошлогодним фиктивным референдумов, организованным для легитимизации попытки аннексии территории Украины.



Эти санкции предусматривают замораживание активов этих чиновников и запрет на въезд в Великобританию.



Среди указанных есть организация и чиновники россии:

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) россии, организовавшая в сентябре псевдовыборы и прошлогодние референдумы на оккупированных частях Украины.

Секретарь ЦИК, один из высших должностных лиц Центральной избирательной комиссии Наталья Бударина.

Глава так называемой Херсонской ОГА Андрей Алексиенко.

Председатель так называемой избирательной комиссии в Херсоне Марина Захарова.

"Фиктивные выборы в россии являются бесполезной попыткой легитимизировать ее незаконный контроль над суверенной украинской территорией. Нельзя проводить "выборы" в чужой стране. Великобритания никогда не признает претензий рф на территорию Украины – Крым, Запорожье, Донецк, Луганск и Херсон – это Украина", - сказал министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

В целом, с начала полномасштабного вторжения Великобритания ввела санкции против 1600 физических и юридических лиц рф.