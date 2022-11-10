Британия вскоре завершит поставку ВСУ тысячи дополнительных ракет "земля-воздух" - Воллес

09:56 10 ноября Киев, Украина

Великобритания в ближайшее время завершит поставку Вооруженным Силам Украины примерно 1000 дополнительных ракет "земля-воздух".

Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бен Воллес, сообщили в Генштабе ВСУ

"Это стало ответом на запросы Украины относительно усиления возможностей противовоздушной обороны и ракеты будут играть жизненно важную роль в обеспечении противовоздушной обороны Украины и защите ее критической инфраструктуры, постоянно становящейся мишенью для россии", - говорится в сообщении.

Ракеты могут использоваться в комплексе с средствами Вооруженных Сил Украины. Оборудование состоит из пусковых установок и ракет и способно сбивать воздушные цели, в том числе российские беспилотники и крылатые ракеты.

"Это обязательство по предоставлению еще сотен ракет "земля-воздух" продолжает нашу оборонную поддержку Украины против российской агрессии и поможет Украине противостоять угрозе незаконного поражения критически важной национальной инфраструктуры", - сказал Воллес.

Объявление об этом произошло после того, как Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 9 ноября посетил два учебных центра, где более 7400 украинских новобранцев прошли подготовку под руководством Вооруженных Сил Великобритании вместе с восемью странами-партнерами. Там Уоллес, в частности, встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



Сейчас 1900 украинских новобранцев находятся в Великобритании и проходят обучение и вскоре вернутся в Украину. После завершения обучения им предоставляют предметы, в том числе боевую одежду, бронежилеты и средства защиты слуха, водонепроницаемую одежду и спальные мешки. Новобранцам также выдают полностью укомплектованную индивидуальную аптечку первой помощи после обучения пользованию жгутами, полевыми повязками и окклюзионной повязкой.



Новобранцы, которые теперь покидают Великобританию, получат комплекты для экстремальных холодов. Об этом 9 ноября сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак. В частности, речь идет о 25 000 комплектах одежды для экстремальных холодов, 20 000 спальных мешков и 150 изотермических палатках.

“Объявление об этом сделано в ответ на запросы украинцев относительно дополнительного оборудования для холодной погоды. Украинские войска продолжают борьбу за освобождение своей страны от российских войск, поскольку быстро приближается зима, когда температура может опускаться до минус 20 °C и ниже в некоторых частях страны”, - сообщили в Генштабе ВСУ.

Крепкие спальные мешки и рулонные коврики в сочетании с обогревом жилых помещений и личной зимней одеждой помогут предотвратить травмы, связанные с простудой, и обеспечат войскам возможность действовать эффективно и результативно.

«Мы экипировали более 9000 украинских новобранцев необходимыми средствами индивидуальной защиты, в частности, касками, бронежилетами и разгрузочными жилетами, чтобы помочь им в борьбе с российской агрессией. Усилия поддержать это со стороны всего логистического сообщества были очень впечатляющими и большими делами», — сказал командующий базовой подготовкой украинских новобранцев в Великобритании бригадный генерал Джастин Стенхаус.

Он добавил, что украинские новобранцы, многие из которых почти не имеют военного опыта, "продемонстрировали образцовое мужество, стойкость и желание учиться, что очень приятно наблюдать". По его словам, "инструкторы проделали отличную работу, научив новобранцев жить и воевать, используя новое оборудование и превратив их из гражданских в солдат только через пять недель".