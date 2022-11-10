Британия вскоре завершит поставку ВСУ тысячи дополнительных ракет "земля-воздух" - Воллес

Великобритания в ближайшее время завершит поставку Вооруженным Силам Украины примерно 1000 дополнительных ракет "земля-воздух".
Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бен Воллес, сообщили в Генштабе ВСУ.
Ракеты могут использоваться в комплексе с средствами Вооруженных Сил Украины. Оборудование состоит из пусковых установок и ракет и способно сбивать воздушные цели, в том числе российские беспилотники и крылатые ракеты.
Объявление об этом произошло после того, как Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 9 ноября посетил два учебных центра, где более 7400 украинских новобранцев прошли подготовку под руководством Вооруженных Сил Великобритании вместе с восемью странами-партнерами. Там Уоллес, в частности, встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Сейчас 1900 украинских новобранцев находятся в Великобритании и проходят обучение и вскоре вернутся в Украину. После завершения обучения им предоставляют предметы, в том числе боевую одежду, бронежилеты и средства защиты слуха, водонепроницаемую одежду и спальные мешки. Новобранцам также выдают полностью укомплектованную индивидуальную аптечку первой помощи после обучения пользованию жгутами, полевыми повязками и окклюзионной повязкой.
Новобранцы, которые теперь покидают Великобританию, получат комплекты для экстремальных холодов. Об этом 9 ноября сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак. В частности, речь идет о 25 000 комплектах одежды для экстремальных холодов, 20 000 спальных мешков и 150 изотермических палатках.
Крепкие спальные мешки и рулонные коврики в сочетании с обогревом жилых помещений и личной зимней одеждой помогут предотвратить травмы, связанные с простудой, и обеспечат войскам возможность действовать эффективно и результативно.
Он добавил, что украинские новобранцы, многие из которых почти не имеют военного опыта, "продемонстрировали образцовое мужество, стойкость и желание учиться, что очень приятно наблюдать". По его словам, "инструкторы проделали отличную работу, научив новобранцев жить и воевать, используя новое оборудование и превратив их из гражданских в солдат только через пять недель".
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