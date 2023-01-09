Британия впервые с начала войны рассматривает возможность предоставления Украине танков Challenger 2

16:47 09 января Киев, Украина





Об этом пишет Sky News со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Великобритания впервые с начала полномасштабного вторжения россии рассматривает возможность предоставления Украине 10 боевых танков Challenger 2, которых будет достаточно для оснащения эскадры.Об этом пишет Sky News со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

"Уже несколько недель ведутся дискуссии о поставках ряда основных боевых танков Challenger 2 британской армии украинским вооруженным силам", - сказал источник.

Как пишет издание, такой шаг со стороны Великобритании ознаменовал бы значительное усиление западной поддержки Украины и мог бы побудить других союзников по НАТО, в частности Германию, последовать этому примеру.



В то же время отмечается, что глава британского правительства Риши Сунак еще не принял окончательного решения. По данным Sky News, возможно, о поставке новой помощи, в том числе танков, будет объявлено во время следующего заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", который состоится 20 января.



Что известно о танках Challenger 2

Challenger 2 – основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, выпускаемый британской компанией "Виккерс Дефенс Системс".



Танк оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 - преемницей орудий, стоящих на танках "Чифтен" и "Челленджер". Эта пушка, отлитая методом электрошлаковой переплавки, является единственной нарезной пушкой этого калибра, используемой НАТО.



Цифровая система управления огнем, разработанная фирмой Дженерал Дайнемикс, содержит 32-битный процессор и шину данных Mil Std 1553, впервые установленную на английской бронированной машине.



"Челленджер 2" также является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков.