Британия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется

08:06 28 ноября Киев, Украина

Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине в войне против российской агрессии.



Об этом говорится в обнародованой выдержке из первой крупной внешнеполитической речи действующего главы британского правительства Риши Сунака, пишет Reuters.



Глава британского правительства подчеркнул, что не будет менять политику бывших премьер-министров Бориса Джонсона и Лиз Трасс по поводу помощи Украине.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году", - сказал политик.

Сунак также пообещал, что Лондон предоставит новую поддержку Киеву в вопросе противовоздушной обороны.