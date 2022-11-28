Британия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине в войне против российской агрессии.
Об этом говорится в обнародованой выдержке из первой крупной внешнеполитической речи действующего главы британского правительства Риши Сунака, пишет Reuters.
Глава британского правительства подчеркнул, что не будет менять политику бывших премьер-министров Бориса Джонсона и Лиз Трасс по поводу помощи Украине.
Об этом говорится в обнародованой выдержке из первой крупной внешнеполитической речи действующего главы британского правительства Риши Сунака, пишет Reuters.
Глава британского правительства подчеркнул, что не будет менять политику бывших премьер-министров Бориса Джонсона и Лиз Трасс по поводу помощи Украине.
Сунак также пообещал, что Лондон предоставит новую поддержку Киеву в вопросе противовоздушной обороны.
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