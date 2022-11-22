Британия поставляет Украине новейшие ракеты с лазерной наводкой Brimstone 2

Военно-воздушные силы Великобритании передали украинским войскам новейшую версию ракет Brimstone 2 с лазерной наводкой, дальность полета которой почти вдвое превышает этот показатель в предыдущей модели.
Об этом сообщает The Telegraph.
Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, при этом украинские войска модифицировали грузовики для использования в качестве мобильных пусковых платформ для уничтожения российских танков и другой техники с большого расстояния. Обычно эти ракеты запускаются из воздуха.
Эта система позволяет оружию сканировать поле боя и выбирать наиболее подходящую цель, исключая гражданские автомобили или менее важную военную технику. При наведении лазером, выпущенным дружескими войсками, Brimstone можно использовать в населенных пунктах с большой точностью, ограничивая потенциальные побочные потери среди гражданского населения.
Первая версия Brimstone поступила на вооружение британских ВВС в 2005 году. В 2008 году она была модернизирована для использования лазерной наводки. Brimstone 2, следующая улучшенная модель, поступила на вооружение в 2016 году.
С дальностью полета при запуске с реактивного самолета около 60 километров и боеголовкой массой 6,3 килограмма Brimstone 2 предназначена в первую очередь для поражения наземных целей, включая движущиеся транспортные средства. В то же время, была разработана и морская версия этого оружия, предназначенная для поражения быстрых ударных кораблей, таких как скоростные катера.
Ракеты, наряду с аналогичными противотанковыми средствами, отправленными другими западными союзниками Украины, должны были сыграть центральную роль в сдерживании военного наступления москвы в последние месяцы, отмечает издание.
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