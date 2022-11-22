Британия поставляет Украине новейшие ракеты с лазерной наводкой Brimstone 2

08:57 22 ноября Киев, Украина

Военно-воздушные силы Великобритании передали украинским войскам новейшую версию ракет Brimstone 2 с лазерной наводкой, дальность полета которой почти вдвое превышает этот показатель в предыдущей модели.



Об этом сообщает The Telegraph.

"Видео, обнародованное в прошлом месяце Службой радиовещания британских Вооруженных сил, показало, что более продвинутая версия готовится к транспортировке с базы Королевских ВВС Брайз Нортон в Оксфордшире", - говорится в сообщении.

По данным издания, при этом украинские войска модифицировали грузовики для использования в качестве мобильных пусковых платформ для уничтожения российских танков и другой техники с большого расстояния. Обычно эти ракеты запускаются из воздуха.

"Ракеты, каждая из которых стоит около 175 000 фунтов стерлингов (≈ 7603000 грн), могут поражать цели, отслеживая лазер, выпущенный войсками, самолетами или транспортными средствами, или выбирать свою собственную цель из заранее запрограммированного списка с помощью высокочастотного радара миллиметрового диапазона", - пишет The Telegraph.

Эта система позволяет оружию сканировать поле боя и выбирать наиболее подходящую цель, исключая гражданские автомобили или менее важную военную технику. При наведении лазером, выпущенным дружескими войсками, Brimstone можно использовать в населенных пунктах с большой точностью, ограничивая потенциальные побочные потери среди гражданского населения.



Первая версия Brimstone поступила на вооружение британских ВВС в 2005 году. В 2008 году она была модернизирована для использования лазерной наводки. Brimstone 2, следующая улучшенная модель, поступила на вооружение в 2016 году.



С дальностью полета при запуске с реактивного самолета около 60 километров и боеголовкой массой 6,3 килограмма Brimstone 2 предназначена в первую очередь для поражения наземных целей, включая движущиеся транспортные средства. В то же время, была разработана и морская версия этого оружия, предназначенная для поражения быстрых ударных кораблей, таких как скоростные катера.



Ракеты, наряду с аналогичными противотанковыми средствами, отправленными другими западными союзниками Украины, должны были сыграть центральную роль в сдерживании военного наступления москвы в последние месяцы, отмечает издание.