Британия подтвердила передачу Украине партии ракет Brimstone

18:02 19 января Киев, Украина

Великобритания в рамках пакета военной помощи передаст Украине 600 высокоточных ракет Brimstone. Об этом сказал министр обороны Бен Уоллес, сообщает The Guardian в четверг, 19 января.

"Сегодня я могу сказать, что мы также отправим еще 600 ракет Brimstone на театр боевых действий, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя", – заявил он.

Уоллес напомнил, что Британия "разблокировала" ряд пакетов военной помощи за последний год и "идет дальше" передачей Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2.



По его словам, Лондон также отправит Киеву минимум три батареи дальнобойной артиллерии AS-90 калибра 155 мм, ряд бронированных машин, включая Bulldog.



Уоллес добавил, что Британия будет работать с США и другими, чтобы убедиться, что этот пакет будет доставлен Украине должным образом.