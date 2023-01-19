Британия подтвердила передачу Украине партии ракет Brimstone

Великобритания в рамках пакета военной помощи передаст Украине 600 высокоточных ракет Brimstone. Об этом сказал министр обороны Бен Уоллес, сообщает The Guardian в четверг, 19 января.
Уоллес напомнил, что Британия "разблокировала" ряд пакетов военной помощи за последний год и "идет дальше" передачей Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2.
По его словам, Лондон также отправит Киеву минимум три батареи дальнобойной артиллерии AS-90 калибра 155 мм, ряд бронированных машин, включая Bulldog.
Уоллес добавил, что Британия будет работать с США и другими, чтобы убедиться, что этот пакет будет доставлен Украине должным образом.
По его словам, Лондон также отправит Киеву минимум три батареи дальнобойной артиллерии AS-90 калибра 155 мм, ряд бронированных машин, включая Bulldog.
Уоллес добавил, что Британия будет работать с США и другими, чтобы убедиться, что этот пакет будет доставлен Украине должным образом.
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