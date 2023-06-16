Британия планирует заморозить российские активы до выплаты компенсации за нанесенный ущерб Украине

15:27 26 мая Киев, Украина

Великобритания намерена заморозит государственные активы рф после окончания войны в Украине, пока кремль не согласится выплатить компенсацию за нанесенный им ущерб агрессией.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на слова британских чиновников.

На этом настаивал в первую очередь министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли. Считается, что около 300 млрд долларов резервов российского центрального банка находились в странах G7 на момент замораживания, но учет активов еще не завершен.

Как сообщается, саммит Совета Европы создал цифровой реестр ущерба для Украины в качестве первого шага к международному механизму компенсации жертвам российской агрессии. В общей сложности 44 страны и ЕС заявили о своем намерении поддержать новый реестр убытков.



По данным издания, около 300 миллиардов долларов из резервов российского центрального банка находились в странах G7 на момент замораживания, но картирование активов еще не завершено.



Чиновники говорят, что работа над возможностью конфискации российских государственных активов продолжается день и ночь, но решение пока не найдено.



Как сообщается, в последнее время набирает силу стратегия, согласно которой Запад удерживает активы до тех пор, пока россия не согласится выплатить компенсацию.



Палата общин уже приняла предложение, требующее от правительства разработать план использования российских государственных активов.