Британия передаст Украине системы ПВО и технологии защиты от "Шахедов"

Великобритания предоставляет Украине новый пакет военной помощи, предусматривающий поддержку противовоздушной обороны.
Об этом говорится в сообщении Управления иностранных дел, Содружества и развития.
В ведомстве отметили, что с начала российского вторжения погибли около 6 тысяч мирных украинцев, главным образом из-за российских ракетных и артиллерийских ударов. Намеренные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты являются серьезным нарушением международного гуманитарного права.
В Управлении также отметили, что помощь Великобритании обеспечила доступ к электроэнергии для жизненно важных украинских объектов:
- 7 миллионов фунтов стерлингов предоставлено для установки более 850 генераторов
- 5 миллионов фунтов стерлингов направлено в Фонд поддержки энергетики Украины.
Кроме того, британское правительство выделит еще 5 миллионов фунтов стерлингов в поддержку украинской энергетики.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии