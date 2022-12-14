Британия передаст Украине системы ПВО и технологии защиты от "Шахедов"

19:37 13 декабря Киев, Украина

Великобритания предоставляет Украине новый пакет военной помощи, предусматривающий поддержку противовоздушной обороны.
 
Об этом говорится в сообщении Управления иностранных дел, Содружества и развития.
"Перед лицом этих жестоких нападений Великобритания продолжает оставаться с Украиной. Премьер-министр объявил о пакете поддержки противовоздушной обороны стоимостью 50 млн фунтов стерлингов, который включает 125 зенитных установок и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставляемым Ираном", — сообщило Управление в Twitter.
В ведомстве отметили, что с начала российского вторжения погибли около 6 тысяч мирных украинцев, главным образом из-за российских ракетных и артиллерийских ударов. Намеренные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты являются серьезным нарушением международного гуманитарного права.

В Управлении также отметили, что помощь Великобритании обеспечила доступ к электроэнергии для жизненно важных украинских объектов:
  • 7 миллионов фунтов стерлингов предоставлено для установки более 850 генераторов
  • 5 миллионов фунтов стерлингов направлено в Фонд поддержки энергетики Украины.
Кроме того, британское правительство выделит еще 5 миллионов фунтов стерлингов в поддержку украинской энергетики.
 