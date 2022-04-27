Британия передаст Украине ракеты Brimstone

Великобритания поставит Украине высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, выступая во вторник, 26 апреля, перед парламентом.
Уточним, речь Елизаветы II, которая по традиции знаменует собой открытие новой сессии парламента, запланирована на 10 мая.
Brimstone - самонаводящаяся ракета класса "воздух-земля". Разработана международным консорциумом MDBA для британских ВВС.
Brimstone - самонаводящаяся ракета класса "воздух-земля". Разработана международным консорциумом MDBA для британских ВВС.
Снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения, позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, имеется возможность лазерного наведения.
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