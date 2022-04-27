Британия передаст Украине ракеты Brimstone

08:01 27 апреля Киев, Украина

Великобритания поставит Украине высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, выступая во вторник, 26 апреля, перед парламентом.

"Хочу проинформировать Палату общин, что мы предоставим Brimstone в предстоящие несколько недель, возможно, пока парламент находится на перерыве перед тронной речью королевы", - сказал он.

Уточним, речь Елизаветы II, которая по традиции знаменует собой открытие новой сессии парламента, запланирована на 10 мая.



Brimstone - самонаводящаяся ракета класса "воздух-земля". Разработана международным консорциумом MDBA для британских ВВС.

Снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения, позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, имеется возможность лазерного наведения.