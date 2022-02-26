Британия обещает прислать еще оружия в Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Украина получит дополнительную помощь в виде оружия. Во время выступления в парламенте он заявил о том, что Соединенное Королевство продолжит оказывать военную помощь нашей стране.
"В свете все более угрожающего поведения России и в продолжение нашего прежнего курса Соединенное Королевство вскоре пошлет новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать и оборонительные вооружения, и поставки нелетального характера", - сказал Джонсон.
Какое именно оружие Великобритания поставит Украине, правительство не говорит.
Ранее Великобритания прислала украинской армии партию противотанковых гранатометов NLAW.
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