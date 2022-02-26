Британия обещает прислать еще оружия в Украину

11:04 24 Февраль Киев, Украина

заявил о том, что Украина получит дополнительную помощь в виде оружия. Во время выступления в парламенте он заявил о том, что Соединенное Королевство продолжит оказывать военную помощь нашей стране. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Украина получит дополнительную помощь воружия. Во время выступления вКоролевство продолжит оказывать военную помощь нашей стране.

" В свете все более угрожающего поведения России и в продолжение нашего прежнего курса Соединенное Королевство вскоре пошлет новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать и оборонительные вооружения, и поставки нелетального характера " , - сказал Джонсон.

Какое именно оружие Великобритания поставит Украине, правительство не говорит.

Ранее Великобритания прислала украинской армии партию противотанковых гранатометов NLAW.