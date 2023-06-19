Британия не отменит санкции против рф, пока Украина не получит компенсацию

16:10 19 июня Киев, Украина





Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клэверли. Великобритания одобрила законодательство , которое позволит ей сохранять санкции против россии, пока кремль не выплатит компенсацию Украине.Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клэверли.

"Поскольку Украина продолжает защищаться от вторжения россии, ужасные последствия войны владимира путина очевидны. Потребности Украины в восстановлении есть - и будут огромными", - сказал Джеймс Клеверли.

По его словам, благодаря новым законам, Великобритания "изменяет санкционный подход".

"Благодаря нашим новым мерам сегодня мы укрепляем санкционный подход Великобритании, подтверждая, что наша страна готова использовать санкции для того, чтобы россия заплатила за восстановление Украины, на которое она напала", — сказал глава МИД Великобритании.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину в прошлом году Великобритания заморозила более 23 миллиардов долларов активов и ввела санкции против более 1550 россиян, в том числе Романа Абрамовича, бывшего владельца футбольного клуба "Челси".



Правительство Великобритании также заявило, что подсанкционные россияне, заявляющие, что поддерживают Украину, теперь будут иметь новый способ пожертвовать свои замороженные средства на восстановление Украины.