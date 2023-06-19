Британия не отменит санкции против рф, пока Украина не получит компенсацию

Великобритания одобрила законодательство, которое позволит ей сохранять санкции против россии, пока кремль не выплатит компенсацию Украине.
Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клэверли.
Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клэверли.
По его словам, благодаря новым законам, Великобритания "изменяет санкционный подход".
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину в прошлом году Великобритания заморозила более 23 миллиардов долларов активов и ввела санкции против более 1550 россиян, в том числе Романа Абрамовича, бывшего владельца футбольного клуба "Челси".
Правительство Великобритании также заявило, что подсанкционные россияне, заявляющие, что поддерживают Украину, теперь будут иметь новый способ пожертвовать свои замороженные средства на восстановление Украины.
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