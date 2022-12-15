Британия не исключает передачи Украине ракет Storm Shadow - Воллес

17:39 15 декабря Киев, Украина

Министерство обороны Великобритании не исключает передачи Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.

Об этом в интервью Times Radio заявил руководитель Минобороны королевства Бен Уоллес в ответ на вопросы ведущей.
"россия не хотела бы знать о том, какой вид оружия мы можем или не можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы проведем обсуждение с украинцами относительно их потребностей. очевидно, определит, что будет дальше. Я сделаю объявление, если что-то изменится, мы не будем делать это за закрытыми дверями. Мы сделаем заявление, чтобы россия поняла, что это ответ на ее поведение", — подчеркнул министр.
Бен Уоллес добавил, что поддерживает предоставление Украине американских ракетных комплексов Patriot.
"Если США сделают это, то это станет очень значительным шагом", - отметил чиновник.
Storm Shadow - авиационная крылатая ракета класса "воздух - земля" совместной разработки Великобритании и Франции. Она предназначена для уничтожения стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Дальность полета ракеты достигает более 250 км.

12 декабря Бен Воллес заявил, что Великобритания может рассмотреть вопрос передачи Украине оружия большой дальности в случае, если россия продолжит наносить удары по украинским гражданским объектам.