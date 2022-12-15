Британия не исключает передачи Украине ракет Storm Shadow - Воллес

Министерство обороны Великобритании не исключает передачи Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.
Об этом в интервью Times Radio заявил руководитель Минобороны королевства Бен Уоллес в ответ на вопросы ведущей.
Об этом в интервью Times Radio заявил руководитель Минобороны королевства Бен Уоллес в ответ на вопросы ведущей.
Бен Уоллес добавил, что поддерживает предоставление Украине американских ракетных комплексов Patriot.
Storm Shadow - авиационная крылатая ракета класса "воздух - земля" совместной разработки Великобритании и Франции. Она предназначена для уничтожения стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Дальность полета ракеты достигает более 250 км.
12 декабря Бен Воллес заявил, что Великобритания может рассмотреть вопрос передачи Украине оружия большой дальности в случае, если россия продолжит наносить удары по украинским гражданским объектам.
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