Британия не исключает передачи Украине ракет Storm Shadow - Воллес

"россия не хотела бы знать о том, какой вид оружия мы можем или не можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы проведем обсуждение с украинцами относительно их потребностей. очевидно, определит, что будет дальше. Я сделаю объявление, если что-то изменится, мы не будем делать это за закрытыми дверями. Мы сделаем заявление, чтобы россия поняла, что это ответ на ее поведение", — подчеркнул министр.