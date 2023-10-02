Британия не будет отправлять своих военных в Украину до окончания войны

07:41 02 октября Киев, Украина

Великобритания не будет тренировать украинских военных на территории Украины до окончания войны, несмотря на предварительное заявление британского министра обороны.

"Это что-то на долгосрочную перспективу, а не здесь и сейчас - нет британских солдат, которые будут отправлены воевать в нынешнем конфликте. Это не то, что происходит", - сказал Сунак.

Он добавил, что некоторые сообщения по этому вопросу были ложными.