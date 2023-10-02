Британия не будет отправлять своих военных в Украину до окончания войны

Великобритания не будет тренировать украинских военных на территории Украины до окончания войны, несмотря на предварительное заявление британского министра обороны.
Об этом сказал премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак изданию Sky News.
Ранее новоизбранный министр обороны Соединенного Королевства Грант Шеппс сказал, что британские войска впервые будут размещены в Украине в соответствии с планами, обсуждаемыми с военными.
Шеппс заявил, что провел переговоры с руководством армии, чтобы в дальнейшем перенести официальную программу обучения под руководством Великобритании в Украину, а не полагаться на базы Британии и других членов НАТО.
Глава британского правительства уточнил, что эти планы являются долгосрочными, и в ближайшее время британские войска не будут отправлены в Украину.
Ранее новоизбранный министр обороны Соединенного Королевства Грант Шеппс сказал, что британские войска впервые будут размещены в Украине в соответствии с планами, обсуждаемыми с военными.
Шеппс заявил, что провел переговоры с руководством армии, чтобы в дальнейшем перенести официальную программу обучения под руководством Великобритании в Украину, а не полагаться на базы Британии и других членов НАТО.
Глава британского правительства уточнил, что эти планы являются долгосрочными, и в ближайшее время британские войска не будут отправлены в Украину.
Он добавил, что некоторые сообщения по этому вопросу были ложными.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии