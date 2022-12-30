Британия направила в Украину партию оборудования для разминирования

"Использование россией противопехотных мин и нацеливание на гражданскую инфраструктуру подчеркивает шокирующую жестокость путинского вторжения. Этот последний пакет поддержки Соединенного Королевства поможет Украине безопасно очистить землю и здания, когда она возвращает свою законную территорию", – сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.