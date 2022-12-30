Британия направила в Украину партию оборудования для разминирования

Великобритания передала Украине более 1000 металлоискателей VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб. Об этом сообщается на сайте британского правительства в пятницу, 30 декабря.
Указано, что эти поставки являются последними в непрерывных поставках поддержки, которую Великобритания оказывала Украине в течение 2022 года, но она продолжится в 2023 году.
Указано, что эти поставки являются последними в непрерывных поставках поддержки, которую Великобритания оказывала Украине в течение 2022 года, но она продолжится в 2023 году.
Сообщается, что VALLON поможет ВСУ преодолевать минные поля и расчистить безопасные маршруты на дорогах и тропах. Это также может помочь гарантировать, что гражданская инфраструктура и дома будут очищены от взрывоопасных веществ, что позволит людям безопасно вернуться в свои дома.
А комплекты для обезвреживания бомбы предназначены для обезвреживания взрывателя от неразорванных российских бомб, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Отмечается, что это оборудование по борьбе со взрывчатыми боеприпасами является одним из новейших в широком спектре оборудования, которое Британия передала Украине для поддержки борьбы с незаконным вторжением россии.
А комплекты для обезвреживания бомбы предназначены для обезвреживания взрывателя от неразорванных российских бомб, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Отмечается, что это оборудование по борьбе со взрывчатыми боеприпасами является одним из новейших в широком спектре оборудования, которое Британия передала Украине для поддержки борьбы с незаконным вторжением россии.
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