Британия модернизирует свои военные базы в Германии из-за РФ

16:08 27 Ноябрь Киев, Украина

Напряженная ситуация на границе Украины и России вызывает определенное волнение в военных и политических кругах Европы. Опасная конфронтация между Кремлем и странами НАТО вынуждает последние пересмотреть свой военный потенциал.

Не прошло и года, как закончился выход из Западной Германии британских войск, которые пребывали там со времен Второй мировой войны. И вот, напряженная ситуация в Европе, провоцируемая Россией, вынуждает Лондон опять возвращать свой военный контингент на территорию ФРГ. Предполагается, что техника и военнослужащие будут принимать участие в боевых учениях в стран-членов НАТО.

Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, модернизация ВС Британии, кроме повышения боеготовности включает в себя и восстановление присутствия британского контингента в некоторых частях планеты. Такими опорными базами для сухопутных войск станут Германия, Оман и Кения. Такие действия помогут обеспечить адекватную реакцию на угрозы, поступающие со стороны России и Китая.

"Наша армия будет действовать по всему миру, располагая возможностями противостоять большому числу угроз - от кибервойны до конфликта на поле боя", - подчеркнул Уоллес.

Для того, чтобы обеспечить свою армию, правительство Британии в ближайшие 10 лет выделит 8,6 миллиарда фунтов стерлингов, а численность войск с целью экономии сократят к 2025 году на 9 тысяч солдат.