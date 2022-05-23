Британия и Украина обсудили снятие морской блокады Одессы

09:50 23 мая Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон, созвонившись 22 мая вечером обсудили перспективы снятия русской морской блокады Одессы и возобновление морского экспорта из Украины.

Об этом сообщает Reuters.



Официальные сообщения о содержании разговора лаконичны. Как передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Джонсона, британский премьер пообещал “удвоить усилия, чтобы обеспечить жизненно необходимую продовольственную и гуманитарную помощь народу Украины, а также чтобы страна смогла экспортировать свои товары” .



Зеленский вспомнил о разговоре с Джонсоном в вечернем видеообращении.