Британия и Евросоюз ввели новые санкции против рф за военные преступления в Украине

Британское правительство объявило о расширении «черного списка» физических лиц, который уже насчитывает больше тысячи имен. В него попали врио главы МЧС Александр Чуприян, первый заместитель начальника Генштаба Николай Богдановский, а также подполковник Азатбек Омурбеков - командир 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая ответственна за сотни смертей мирных жителей.

Санкции направили на генералов, совершавших зверства на линии фронта, а также лиц и компании, поддерживающих армию Владимира Путина, говорится в заявлении британского кабмина. Среди них - глава РЖД Олег Белозеров, концерн «Калашников» и ГЛТК - одна из крупнейших лизинговых компаний россии.

Экономическая часть санкций будет включать полное эмбарго на российские серебро, икру и лесоматериалы, а также резкое - на 35 процентных пунктов - повышение пошлин на товары из рф объемом более 1 млрд фунтов в год, включая каучук и алмазы.

Евросоюз внес в санкционные списки украинского бизнесмена Сергея Курченко и россиянина Евгения Пригожина, которого называли главой ЧВК «Вагнера» и хозяином кремлевской «фабрики троллей». Курченко помогал российским госкорпорация обходить ограничительные меры ЕС, действуя в качестве посредника, а Пригожин активно осуществлял действия, угрожающие территориальной целостности и суверенитету Украины, говорится в Еврокомиссии.