Британия, Франция и Германия будут поддерживать Украину до победы

12:24 28 августа Киев, Украина

С каждым днем противостояния Украины и россии, роль Киева - растет, а кремль теряет свои силы. Об этом в субботу, 27 августа, написал в колонке для The Mail премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он же подчеркнул, что война в Украине стала "шоком" для Европы.

"Чего никто не ожидал, так это решения владимира путина - и это было только его решение - начать 24 февраля злобное и бессмысленное нападение на ни в чем не повинную европейскую страну", – пишет премьер.

При этом премьер отметил, что вторжение россии в Украину имело значительное влияние на британцев. Он отметил, что именно из-за путина в Британии выросли цены на продукты и энергоресурсы.

"Именно развязанная россией война привела к тому, что для британцев счет за электроэнергию удваивается, и именно это было одной из целей путина", - подчеркнул Джонсон. "Путин считает, что у мягкотелых европейских политиков не хватит духу ему противостоять, и что этой зимой Запад снимет санкции и начнет клянчить российские нефть и газ и подталкивать украинцев к заключению сделки с Кремлем, какой бы тошнотворной она ни была. Но совершенно очевидно, что этого не будет", - считает Джонсон.

Джонсон отметил, что Запад должен быть стойким, иначе путин выберет для себя новую цель.

"Мы должны продолжать поддерживать украинцев - и их военные успехи по-прежнему замечательны. Владимир Зеленский показал, что его страна принципиально непобедима", - сказал премьер.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого подтвердили готовность поддерживать Украину в войне против рф "столько, сколько будет необходимо".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страна готова годами поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения. Об этом в среду, 27 августа, пишет DW.

"Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилась, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей", - сказала она журналистам.

Она отметила, что Украина защищает свободу в Европе.