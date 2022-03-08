Брифинг: Ирина Верещук – о коварном обстреле Волновахи войсками РФ

"Уважаемые украинцы! 11.45 Российская Федерация начала обстрелы города Волноваха с тяжелого вооружения. Как вы знаете, с 9 часов утра 5 марта у нас была предварительная договоренность о том, что мы создадим два гуманитарных коридора Волноваха и Мариуполь. Я констатирую тот факт, что Россия
нарушила договоренности, несмотря на посредничество Красного креста, не сдержала взятых на себя обязательств и обстреливает город Волноваху.
Также в направлении Мариуполь - Запорожье ведутся бои в районе населенных пунктов Пологи и Орехов, которые делают невозможным движение гуманитарной колонны с Мариуполя в Запорожье.
Мы обращаемся к российской стороне прекратить огонь, вернуть режим "прекращения огня" и дать возможность сформировать колонны гуманитарного коридора для того, чтобы дети, женщины и люди пожилого возраста могли покинуть населенные пункты.
Также обращаемся к Российской Федерации дать возможность с города Днепра и Запорожья направить гуманитарные грузы особенно с медикаментами (инсулином и т.д.) и продуктами питания." - завершила обращение Ирина Верещук.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии