Bosch останавливает производство в России - СМИ

07:30 19 марта Киев, Украина

Немецкая компания Bosch, которая, по данным СМИ, годами обходила санкции и поставляла детали для производства военной техники РФ, останавливает работу своих российских заводов.

Об этом сообщает BBC.



Немецкий гигант признал, что из-за проблем поставки и доставок, возможно, придется уйти из России.



Но, как отмечает BBC, этот уход происходит на фоне заявлений Украины о том, что "один из основных компонентов для российских машин пехоты поставляется именно Bosch.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Bosch поставляет эти компоненты российским военным "годами".



Сейчас в Германии продолжается расследование, чтобы выяснить нарушал ли Bosch, таким образом, санкции ЕС против Москвы.



Компания говорит, что начала собственное расследование, и воспринимает обвинения "очень серьезно".



Уже более 300 компаний ушли с российского рынка вследствие введенных против РФ санкций из-за войны в Украине.