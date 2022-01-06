Боррель заверил Украину в полной поддержке ЕС

07:18 06 Январь Киев, Украина





«Мы здесь первые, чтобы подтвердить полную поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», - сказал Боррель на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Глава внешней политики ЕС Жосеп Боррель во время вчерашнего визита на линию огня в украинском Донбассе пообещал, что блок будет полностью поддерживать Украину от возможной эскалации со стороны Москвы.«Мы здесь первые, чтобы подтвердить полную поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», - сказал Боррель на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.



«Любая военная агрессия против Украины будет иметь неприятные последствия и серьезную цену», - сказал он в селе Станица Луганская Луганской области.



«И мы координируем свои действия с США, с НАТО и другими партнерами-единомышленниками, чтобы работать над деэскалацией».



Кулеба сказал, что Украина и Европейский Союз имеют общую цель - «деэскалацию ситуации дипломатическими средствами, чтобы Москва снизила напряженность и отказалась от своих агрессивных намерений».



Визит Борреля стал первым визитом главы внешнеполитического ведомства ЕС в Восточную Украину с момента начала войны.



Боррель сказал, что время было правильным, потому что «геополитический ландшафт меняется очень быстро, и конфликт на границах Украины находится на грани углубления».



Напомним, Вашингтон и его союзники обвинили Россию в планировании вторжения после сосредоточения около 100 000 военнослужащих у границы с Украиной. В связи с этим, высокопоставленные официальные лица из США и России намерены провести в Женеве двухдневные переговоры по кризису.



Брюссель опасается, что его отодвигают на второй план, поскольку Соединенные Штаты и Россия обсуждают баланс сил в Европе.



«В Европе нет безопасности без безопасности Украины. И ясно, что любое обсуждение европейской безопасности должно вовлекать ЕС и Украину», - отметил Боррель во время визита в Украину.