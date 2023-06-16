Боррель: все указывает на то, что за подрывом Каховской ГЭС стоит россия

"Плотину не бомбили. Она была уничтожена взрывчаткой, установленной в местах расположения турбин. Эта территория находится под контролем россии. Меня там не было, чтобы выяснить, кто это сделал. Но все указывает на то, что если это произошло на подконтрольной рф территории, трудно поверить, что кто-то другой причастен", – заметил Жозеп Боррель.