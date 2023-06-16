Боррель: все указывает на то, что за подрывом Каховской ГЭС стоит россия

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что за подрывом плотины Каховской ГЭС стоит россия.
Об этом Жозеп Боррель сказал в интервью общественному телевидению Испании, сообщает The Guardian.
Об этом Жозеп Боррель сказал в интервью общественному телевидению Испании, сообщает The Guardian.
В любом случае, добавил Боррель, последствия разрушения Каховской ГЭС ужасны для Украины как с гуманитарной, так и с экологической точки зрения, поскольку это повлечет за собой экологическую катастрофу.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии