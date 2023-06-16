Боррель: все указывает на то, что за подрывом Каховской ГЭС стоит россия

16:27 09 июня Киев, Украина

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что за подрывом плотины Каховской ГЭС стоит россия.

Об этом Жозеп Боррель сказал в интервью общественному телевидению Испании, сообщает The Guardian.
"Плотину не бомбили. Она была уничтожена взрывчаткой, установленной в местах расположения турбин. Эта территория находится под контролем россии. Меня там не было, чтобы выяснить, кто это сделал. Но все указывает на то, что если это произошло на подконтрольной рф территории, трудно поверить, что кто-то другой причастен", – заметил Жозеп Боррель.
В любом случае, добавил Боррель, последствия разрушения Каховской ГЭС ужасны для Украины как с гуманитарной, так и с экологической точки зрения, поскольку это повлечет за собой экологическую катастрофу.
 