Боррель сравнил войну в Израиле и Украине и упомянул о роли россии

19:29 23 октября Киев, Украина

Война в Украине и война в Израиле имеют разные причины и последствия, однако обе фактически выгодны российской федерации.

Об этом сказал Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом встречи министров иностранных дел ЕС.

"Украинская война и эта война имеют разные причины и последствия, но обе они распространяют волны шока по всему миру. И россия, безусловно, пользуется этой ситуацией. У них есть проблема двойных стандартов, которая уже была до войны в Газе. Сейчас это происходит снова . Снова возвращается. И мы должны быть очень осторожными, чтобы проявлять одинаковую обеспокоенность по каждому убитому гражданскому", — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС решительно поддерживает Израиль , однако должен учитывать, что не только граждане Израиля, но и невинные палестинцы являются жертвами ХАМАС.



Глава европейской дипломатии также отметил, что атаки ракет и снарядов из Газы должны прекратиться, а заложники должны быть освобождены, однако по его словам, приоритетом является обеспечение доступа гуманитарной помощи к Газе.