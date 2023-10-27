Боррель сравнил войну в Израиле и Украине и упомянул о роли россии
19:29 23 октября Киев, Украина
Война в Украине и война в Израиле имеют разные причины и последствия, однако обе фактически выгодны российской федерации.
Об этом сказал Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
перед началом встречи министров иностранных дел ЕС.
"Украинская война и эта война имеют разные причины и последствия, но обе они распространяют волны шока по всему миру. И россия, безусловно, пользуется этой ситуацией. У них есть проблема двойных стандартов, которая уже была до войны в Газе. Сейчас это происходит снова . Снова возвращается. И мы должны быть очень осторожными, чтобы проявлять одинаковую обеспокоенность по каждому убитому гражданскому", — сказал Боррель.
Он подчеркнул, что ЕС решительно поддерживает Израиль
, однако должен учитывать, что не только граждане Израиля, но и невинные палестинцы являются жертвами ХАМАС.
Глава европейской дипломатии также отметил, что атаки ракет и снарядов из Газы должны прекратиться, а заложники должны быть освобождены, однако по его словам, приоритетом является обеспечение доступа гуманитарной помощи к Газе.
"В Каире Генеральный секретарь ООН решительно призвал разрешить въезд гуманитарной помощи (в Сектор Газы — ред.). В первый день был разрешен въезд 20 грузовиков. Вчера было еще около 20. Но в обычное время мы видели 100 грузовиков, которые въезжали в Газу каждый день. Так что понятно, что 20 — это мало", — добавил Боррель.
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