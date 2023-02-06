Боррель прокомментировал вероятность отправки войск ЕС в Украину

08:59 06 февраля Киев, Украина

Вопрос в отправке военных стран Евросоюза в Украину не стоял и не стоит на повестке дня. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью El Pais.

"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска в Украину, но это точно не стоит на повестке дня и никогда не стояло", - сказал он.

При этом Боррель указал на участие военных Европы в подготовке украинских военнослужащих и отметил, что те сейчас обучают экипажи танков.