Боррель прокомментировал вероятность отправки войск ЕС в Украину
08:59 06 февраля Киев, Украина
Вопрос в отправке военных стран Евросоюза в Украину не стоял и не стоит на повестке дня. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
в интервью El Pais.
"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска в Украину, но это точно не стоит на повестке дня и никогда не стояло", - сказал он.
При этом Боррель указал на участие военных Европы в подготовке украинских военнослужащих и отметил, что те сейчас обучают экипажи танков.
"Для танков необходимо иметь обученные экипажи. Подготовка бойцов ВСУ уже началась в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения", - рассказал он.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии