Боррель осудил рф за ракетный удар по Краматорску
18:06 28 июня Киев, Украина
Высокий представитель Европейского союза, Жозеп Боррель
, осудил ракетную атаку, совершенную россией в городе Краматорск
, называв ее жестоким актом террора.
"Россия снова продемонстрировала жестокий акт террора, на этот раз направленный против мирных жителей Украины. Ракета, выпущенная российскими вооруженными силами, поразила ресторан и торговый центр в Краматорске, известных как места встречи международной прессы. Такие действия россии являются явным нарушением международного права и считаются военным преступлением",- написал Жозеп Боррель в своем сообщении в Twitter.
Он также добавил, что подобные атаки только подтверждают нарушительство россией установленных международных норм и угрозу мирным жителям Украины.
Боррель заключил свое заявление, подчеркнув необходимость принятия международных мер для пресечения таких нарушений и наказания виновных.
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