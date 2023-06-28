Боррель осудил рф за ракетный удар по Краматорску

18:06 28 июня Киев, Украина

Высокий представитель Европейского союза, Жозеп Боррель , осудил ракетную атаку, совершенную россией в городе Краматорск , называв ее жестоким актом террора.

"Россия снова продемонстрировала жестокий акт террора, на этот раз направленный против мирных жителей Украины. Ракета, выпущенная российскими вооруженными силами, поразила ресторан и торговый центр в Краматорске, известных как места встречи международной прессы. Такие действия россии являются явным нарушением международного права и считаются военным преступлением",- написал Жозеп Боррель в своем сообщении в Twitter.



Он также добавил, что подобные атаки только подтверждают нарушительство россией установленных международных норм и угрозу мирным жителям Украины.



Боррель заключил свое заявление, подчеркнув необходимость принятия международных мер для пресечения таких нарушений и наказания виновных.