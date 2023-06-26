Боррель анонсировал новый пакет военной помощи для Украины от ЕС на 3,5 млрд евро

11:08 26 июня Киев, Украина

Совет министров Европейского Союза по иностранным делам 26 июня рассмотрит новый пакет военной помощи для Украины на 3,5 миллиарда евро.

Об этом высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил в Люксембурге перед началом Совета министров ЕС.

"Сегодня Совет ЕС примет новую дополнительную военную помощь для Украины – 3,5 миллиарда (евро – ред.). Я думаю, что это важнее, чем когда-либо — продолжать поддерживать Украину. Потому что случившееся в эти выходные показывает, что война против Украины разрушает российские власти и влияет на ее политическую систему", — сказал Боррель.

Он добавил, что в ЕС внимательно следят за происходящим. И сейчас именно тот момент, чтобы поддержать Украину больше чем когда-либо.



Боррель также заявил, что ЕС должен учитывать, что россия, которая является ядерной силой, входит в стадию политической нестабильности, и это тревожное развитие событий.

"Самым важным выводом из этой ситуации является то, что война против Украины, которую начал путин, делает уязвимой ее (России — ред.) политическую систему и разрушает ее военную силу. Тот монстр ”Вагнер”, созданный путином, этот монстр сейчас начал кусать, он обернулся против собственного создателя. Это является важным следствием войны против Украины. Я намерен поделиться с министрами информацией, которая есть", — сказал Боррель.

Он добавил, что кроме продления помощи для Украины Совет министров ЕС по иностранным делам рассмотрит подготовку саммита с Латинской Америкой и ситуацию в Косово.