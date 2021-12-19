Борис Джонсон звонил Путину: Нападение будет ошибкой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 13 декабря позвонил Владимиру Путину с целью обсудить сложившуюся ситуацию на российско-украинских границах. Чиновник выразил обеспокоенность английского правительства тем, что Россия может нарастить военные силы вблизи территории Украины. В случае, если это произойдет, по словам Джонсона, Кремль допустит «стратегическую ошибку».
Политики также обсудили действующее Минское соглашение и важность соблюдения его условий. Однако в ходе разговора Путин, как позже заявили в Кремле, привел примеры деструктивной линии Киева, направленные на срыв Минских соглашений.
Напомним, что коллега Бориса Джонсона, министр британского МИД, накануне саммита G7 также заявила о допущении «стратегической ошибки» правительством РФ, в случае, если Россия осуществит вторжение на территорию Украины.
Политики также обсудили действующее Минское соглашение и важность соблюдения его условий. Однако в ходе разговора Путин, как позже заявили в Кремле, привел примеры деструктивной линии Киева, направленные на срыв Минских соглашений.
Напомним, что коллега Бориса Джонсона, министр британского МИД, накануне саммита G7 также заявила о допущении «стратегической ошибки» правительством РФ, в случае, если Россия осуществит вторжение на территорию Украины.
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