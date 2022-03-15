Борьба с терроризмом: Зеленский ввел в действие решение СНБО

09:30 18 июня Киев, Украина

Президент Украины подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по борьбе с терроризмом, контроль за выполнением решения возложен на Секретаря СНБО Алексея Данилова

Документ был одобрен Советом национальной безопасности и обороны 4 июня 2021 года, соответствующий указ №251/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 июня 2021 года "Об отчете о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом", - говорится в документе.

Правительству и Службе безопасности Украины поручено обеспечить учет результатов проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом во время реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине, утвержденной Указом Президента Украины от 5 марта 2019 года № 53.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.