Большинство украинцев считают, что переговоры с Путиным возможны только при участии западных партнеров

14:08 24 Декабрь Киев, Украина

Большинство украинцев (58,1%) считают, что переговоры с Путиным следует вести только с участием западных партнеров. При этом менее трети (26,6%) придерживаются мнения, что мир можно достичь в ходе прямых переговоров российского и

украинского президентов.

Результаты опроса, проведенного в декабре, опубликовал Киевский международный институт социологии.



Кроме отношения к прямым переговорам Путин -



Как показало исследование, почти половина опрошенных (49,2%) считают угрозу вторжения России на украинскую территорию Кроме отношения к прямым переговорам Путин - Зеленский , опрос касался восприятия военной угрозы со стороны России и отношения к вступлению Украины в ЕС и НАТО.Как показало исследование, почти половина опрошенных (49,2%) считают угрозу вторжения России на украинскую территорию

зимой-весной 2022 реальной. В меньшинстве (41,4%) – те, кто считает, что вторжения не будет.

При этом большинство респондентов высказались за вступление Украины в ЕС и НАТО.



Социологи задали респондентам вопрос, как бы они проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье проходил референдум по вступлению Украины в Евросоюз и НАТО. Согласно результатам исследования, вступление в ЕС поддержали бы 75,7%, а вступление в НАТО – 67,8% участников референдума.



У респондентов спросили, кроме того, уменьшил бы российскую угрозу отказ от перспективы членства Украины в НАТО, как этого требует Путин.



Меньше трети украинцев (29,7%) считает, что такой шаг снизил бы российскую угрозу. В то же время, по мнению более трети опрошенных (39,2%), отказ от перспективы членства в НАТО лишь разожжет агрессивность Путина и ослабит безопасность Украины.