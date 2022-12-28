Большинство стран не поддерживают исключение россии из Совбеза ООН - МИД Эстонии

Большинство государств не разделяют подход Украины к вопросу о членстве российской федерации в Совете Безопасности ООН, поэтому вопрос об ее исключении из этого органа пока не перспективен.
Об этом пишет ERR со ссылкой на вице-канцлера министерства иностранных дел Эстонии Мярта Вольмера.
Об этом пишет ERR со ссылкой на вице-канцлера министерства иностранных дел Эстонии Мярта Вольмера.
В то же время он отметил, что большой международной поддержки у Украины по вопросу исключения россии из Совбеза ООН нет, а рассмотрение данного предложения было бы возможно лишь при условии согласия очень большого количества государств.
Поэтому, по мнению вице-канцлера эстонского МИД, этот вопрос пока бесперспективен, и сосредоточиться следует на тех аспектах международной жизни, в которых россию действительно можно потеснить и изолировать.
Поэтому, по мнению вице-канцлера эстонского МИД, этот вопрос пока бесперспективен, и сосредоточиться следует на тех аспектах международной жизни, в которых россию действительно можно потеснить и изолировать.
В понедельник, 26 декабря Украина официально подняла вопрос исключения россии из Совбеза ООН. МИД Украины обнародовал заявление, в котором призывает страны ООН возобновить применение Устава ООН по легитимности пребывания рф в ООН.
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