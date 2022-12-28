Большинство стран не поддерживают исключение россии из Совбеза ООН - МИД Эстонии

15:35 28 декабря Киев, Украина

Большинство государств не разделяют подход Украины к вопросу о членстве российской федерации в Совете Безопасности ООН, поэтому вопрос об ее исключении из этого органа пока не перспективен.



Об этом пишет ERR со ссылкой на вице-канцлера министерства иностранных дел Эстонии Мярта Вольмера.

"Эстония один из лидеров и самых активных сторонников Украины по темам, которые как раз касаются изолирования россии в разных организациях, отстранения россии от принятия решений в мире, привлечения ее к ответственности за преступления. Это направление очень хорошее и правильное", — отметил Вольмер.

В то же время он отметил, что большой международной поддержки у Украины по вопросу исключения россии из Совбеза ООН нет, а рассмотрение данного предложения было бы возможно лишь при условии согласия очень большого количества государств.



Поэтому, по мнению вице-канцлера эстонского МИД, этот вопрос пока бесперспективен, и сосредоточиться следует на тех аспектах международной жизни, в которых россию действительно можно потеснить и изолировать.

"Если действительно дойдет до того, что это поставят на голосование в Совете Безопасности, то россия, очевидно, это бы заблокировала. Это, очевидно, одна из тех причин, по которым большинство государств сейчас не думает, что это было бы очень реалистичным направлением деятельности", - сказал Вольмер.