Большинство российских подразделений в Украине перешли в оборону - британская разведка
09:32 12 сентября Киев, Украина
На фоне успешного контрнаступления ВСУ большая часть российских сил вынуждена перейти исключительно к обороне. Ситуация на фронте еще больше подорвет доверие российских солдат к высшему военному руководству страны.
Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании, опубликованном 12 сентября.
"Перед лицом наступления Украины россия, вероятно, приказала вывести свои войска со всей оккупированной Харьковской области к западу от реки Оскол. В этом секторе остаются изолированные очаги сопротивления, но со среды Украина вернула себе территорию, как минимум вдвое превышающую площадь Большого Лондона", - отметили британские военные.
По данным разведки, на юге Украины, недалеко от Херсона, войска рф "изо всех сил пытаются перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта". Отмечается, что украинская дальнобойная артиллерия так часто бьет по переправам через Днепр, что россия не может проводить ремонт поврежденных автодорожных мостов
"Быстрые украинские успехи имеют серьезные последствия для общей операционной схемы россии. Большая часть сил в Украине, скорее всего, вынуждена отдавать приоритет чрезвычайным оборонительным действиям. И без того ограниченное доверие развернутых войск к высшему военному руководству россии, вероятно, еще больше ухудшится", - подытожили в Минобороны Британии.
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