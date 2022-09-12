Большинство российских подразделений в Украине перешли в оборону - британская разведка

09:32 12 сентября Киев, Украина

На фоне успешного контрнаступления ВСУ большая часть российских сил вынуждена перейти исключительно к обороне. Ситуация на фронте еще больше подорвет доверие российских солдат к высшему военному руководству страны.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании, опубликованном 12 сентября.

"Перед лицом наступления Украины россия, вероятно, приказала вывести свои войска со всей оккупированной Харьковской области к западу от реки Оскол. В этом секторе остаются изолированные очаги сопротивления, но со среды Украина вернула себе территорию, как минимум вдвое превышающую площадь Большого Лондона", - отметили британские военные.

По данным разведки, на юге Украины, недалеко от Херсона, войска рф "изо всех сил пытаются перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта". Отмечается, что украинская дальнобойная артиллерия так часто бьет по переправам через Днепр, что россия не может проводить ремонт поврежденных автодорожных мостов