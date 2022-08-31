Большинство мариупольцев не собираются участвовать в так называемом "референдуме" - разведка

16:52 25 августа Киев, Украина

Большинство жителей временно оккупированного Мариуполя не собираются участвовать в так называемом референдуме, который планирует организовать россия. Кроме того, решение о самом "референдуме" и дате его проведения еще окончательно не принято.



Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Во временно оккупированном Мариуполе немногочисленные группы местных коллаборантов (преимущественно состоят из 2-3 женщин) продолжают осуществлять перепись населения во всех районах оккупированного Мариуполя. Цель такой "переписи" - установить реальное количество людей, которые остались в городе", - отмечает разведка.

Эти люди посещают все квартиры и частные дома. При переписи требуют предоставить личные документы с пропиской. Также выясняют местонахождение ближайших родственников, чтобы обеспечить их светом и газом.



Однако, как отмечает ГУР, в неофициальных разговорах "переписчики" признают, что большинство опрошенного населения в оккупированном Мариуполе отказывается участвовать в возможном "референдуме" или прямо не отвечает на вопрос, будет ли участвовать в указанном мероприятии.



По их оценкам, только около 5-7% опрошенных четко выразили готовность прийти на "избирательные участки" и "проголосовать".



Примечательно, что большинство граждан, оставшихся в городе, – это люди 45-70 лет. По словам самих коллаборантов, они озлобленно относятся как к рф, так и к представителям оккупационных администраций.



Также переписчики сообщили, что хотя перепись населения и потенциальных избирателей до сих пор продолжается, решение относительно самого референдума и даты его проведения в Кремле до сих пор окончательно не определены. Разведка отмечает, что такое "голосование" вряд ли состоится, как было анонсировано, 11 сентября. Напротив, сейчас оккупанты пытаются не поднимать тему "референдума" в Мариуполе.

"В настоящее время оккупационные власти концентрируются на пиар-акциях по пропаганде результатов работы по обеспечению населения социальной помощью, продуктами питания и подготовкой к зимнему периоду". Однако с 1 сентября оккупанты прекратят выдавать уцелевшим жителям Мариуполя так называемую "гуманитарную помощь" - дешевые наборы продуктов (крупа, консервы), которые позволяли людям хоть как-то побороть голод и нищету", - сообщает ГУР.

По данным разведки, как одна из причин уменьшения "помощи" оккупанты указывают низкий спрос среди мариупольцев на получение российского гражданства.