Большинство граждан Германии осуждают действия России в Украине - результаты опроса

Абсолютное большинство немцев - 73 процента - заявили, что "осуждают действия России в украинском Крыму" (именно так авторы опроса сформулировали вопрос). Более половины твердо ответили на вопрос, 18 процентов скорее согласны. Лишь 8 процентов опрошенных дали отрицательный ответ.
Интересно, что на западе Германии осуждения действий России выше, чем на территории бывшей ГДР - 77 против 58 процентов.
В целом отношение к российской агрессии в Украине отличается и в зависимости от партийных симпатий опрошенных. Так больше противников российской политики в украинском конфликте среди сторонников Зеленых (84 процента) и либералов (78 процентов). Наименьшее несогласие с действиями России выражают сторонники правопопулистской Альтернативы для Германии (АПН) - (35 процентов) и Левой партии - (63 процента).
В то же время, за сильное военное присутствие на восточном фланге НАТО на границе с Россией выступает менее трети опрошенных (26 процентов), а 44 процента - против. Хотя и в этом вопросе просматриваются региональные различия - на западе ФРГ за сильное военное присутствие выступают 29 процентов респондентов против 14 процентов на востоке страны. Больше всего сторонников сильной позиции НАТО на восточных рубежах среди либералов (35 процентов), а меньше одобрения это вызывает среди электората левых (16 процентов).
Конфликта с Россией больше всего боятся участники исследования, которые являются сторонниками СДПГ (31 процента), а меньше всего - избиратели Либералов (9 процентов). 44 процента опрошенных выступают за тесное или очень тесное сотрудничество с Россией в области политики безопасности. Менее тесное сотрудничество - 42 процента. В то же время лишь 15 процентов опрошенных считают Россию "надежным партнером". Опять же, на востоке Германии таких вдвое больше (24 процента), чем на западе (12 процентов).
Опроса провела социологическая служба Infratest dimap по заказу фонда имени Конрада Аденауэра, близкого к правящей партии ХДС. Опрос провели в середине января. В ходе исследования по телефону было опрошено 1003 респондентов, имеющих право голоса, старше 18 лет.
Интересно, что на западе Германии осуждения действий России выше, чем на территории бывшей ГДР - 77 против 58 процентов.
В целом отношение к российской агрессии в Украине отличается и в зависимости от партийных симпатий опрошенных. Так больше противников российской политики в украинском конфликте среди сторонников Зеленых (84 процента) и либералов (78 процентов). Наименьшее несогласие с действиями России выражают сторонники правопопулистской Альтернативы для Германии (АПН) - (35 процентов) и Левой партии - (63 процента).
В то же время, за сильное военное присутствие на восточном фланге НАТО на границе с Россией выступает менее трети опрошенных (26 процентов), а 44 процента - против. Хотя и в этом вопросе просматриваются региональные различия - на западе ФРГ за сильное военное присутствие выступают 29 процентов респондентов против 14 процентов на востоке страны. Больше всего сторонников сильной позиции НАТО на восточных рубежах среди либералов (35 процентов), а меньше одобрения это вызывает среди электората левых (16 процентов).
Конфликта с Россией больше всего боятся участники исследования, которые являются сторонниками СДПГ (31 процента), а меньше всего - избиратели Либералов (9 процентов). 44 процента опрошенных выступают за тесное или очень тесное сотрудничество с Россией в области политики безопасности. Менее тесное сотрудничество - 42 процента. В то же время лишь 15 процентов опрошенных считают Россию "надежным партнером". Опять же, на востоке Германии таких вдвое больше (24 процента), чем на западе (12 процентов).
Опроса провела социологическая служба Infratest dimap по заказу фонда имени Конрада Аденауэра, близкого к правящей партии ХДС. Опрос провели в середине января. В ходе исследования по телефону было опрошено 1003 респондентов, имеющих право голоса, старше 18 лет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии