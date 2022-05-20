Больше не “и.о”: Рада назначила Шкарлета министром образования

За кандидатуру Сергея Шкарлета на пост министра образования Украины проголосовало 226 народных депутатов, до этого он занимал ту же должность, но в роли исполняющего обязанности.
Соответсвующее решение приняла Верховная Рада на заседании 17 декабря.
Против назначения Шкарлета министром выступал ряд университетов страны, среди которых Киево-Могилянская академия и Черниговский технологический университет.
В научных публикациях Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования находили плагиат. А ресурс "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях" выявил плагиат и в докторской диссертации.
Шкарлет заявлял о том, что в его работах нет плагиата: "Заявляю, что никакого плагиата в моих работах нет. А есть вырванные из контекста фразы".
Также среди противников назначения Шкарлета министром было его участие в Партии регионов. Новоназначенный министр отвечал, что он работал при всех президентах и министрах ради развития экономики и страны.
Летом народные депутаты отказывались его назначать, тогда его сделали заместителем министра и сразу же исполняющим обязанности министра.
В научных публикациях Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования находили плагиат. А ресурс "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях" выявил плагиат и в докторской диссертации.
Шкарлет заявлял о том, что в его работах нет плагиата: "Заявляю, что никакого плагиата в моих работах нет. А есть вырванные из контекста фразы".
Также среди противников назначения Шкарлета министром было его участие в Партии регионов. Новоназначенный министр отвечал, что он работал при всех президентах и министрах ради развития экономики и страны.
Летом народные депутаты отказывались его назначать, тогда его сделали заместителем министра и сразу же исполняющим обязанности министра.
Сразу после назначения Шкарлет хотел покинуть зал заседаний, но спикер ВР Разумков настоял, чтобы он остался.
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