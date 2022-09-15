Больше 13 месяцев без главы: почему срывается конкурс по отбору руководителя САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП), один из ключевых органов в системе борьбы с коррупционными преступлениями, совершенными на высшем уровне, уже 13 месяцев работает без руководства. Несмотря на обещания властей избрать нового главу САП быстро и прозрачно, деятельность конкурсной комиссии, призванной решить эту задачу, остановилась за полшага до завершения процесса.
Уже год нового руководителя САП в Украине выбирает конкурсная комиссия из 11 членов. В ее состав входят международные эксперты по квоте совета прокуроров и представителя от Верховной Рады Украины. Делегировать последних парламент смог лишь с третьей попытки. Однако эти кандидатуры вызвали шквал критики международных партнеров Украины, которые сомневались в опыте и добродетели избранных членов комиссии и требовали, чтобы конкурс на замещение должности руководителя САП был прозрачным.
Эта позиция является принципиальной, ведь именно независимость и беспристрастность работы САП должен стать основой для эффективной работы всей антикоррупционной вертикали в Украине. На этот орган возложена функция осуществлять процессуальное руководство над делами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и направлять его расследования в суд. Причем, выполнять свои функции САП должен в условиях независимости от генеральной прокуратуры.
Однако, прозрачной процедура отбора так и не стала: в конце августа 2021 представители совета прокуроров в комиссии заявили о проблемах с конкурсом и попытки повлиять изнутри на его результаты.
Кандидатов на должность главы сапа осталось двое: старший детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк. В начале октября они должны были выполнить практическое задание, после которого их бы ждал последний этап отбора - собеседование. Однако работа комиссии оказалась заблокированной из-за отсутствия кворума. На заседание тогда не появились три представителя, делегированные Верховной Радой. Не произошло и следующее заседание, которое планировалось провести через несколько дней.
Уже год нового руководителя САП в Украине выбирает конкурсная комиссия из 11 членов. В ее состав входят международные эксперты по квоте совета прокуроров и представителя от Верховной Рады Украины. Делегировать последних парламент смог лишь с третьей попытки. Однако эти кандидатуры вызвали шквал критики международных партнеров Украины, которые сомневались в опыте и добродетели избранных членов комиссии и требовали, чтобы конкурс на замещение должности руководителя САП был прозрачным.
Эта позиция является принципиальной, ведь именно независимость и беспристрастность работы САП должен стать основой для эффективной работы всей антикоррупционной вертикали в Украине. На этот орган возложена функция осуществлять процессуальное руководство над делами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и направлять его расследования в суд. Причем, выполнять свои функции САП должен в условиях независимости от генеральной прокуратуры.
Однако, прозрачной процедура отбора так и не стала: в конце августа 2021 представители совета прокуроров в комиссии заявили о проблемах с конкурсом и попытки повлиять изнутри на его результаты.
Кандидатов на должность главы сапа осталось двое: старший детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк. В начале октября они должны были выполнить практическое задание, после которого их бы ждал последний этап отбора - собеседование. Однако работа комиссии оказалась заблокированной из-за отсутствия кворума. На заседание тогда не появились три представителя, делегированные Верховной Радой. Не произошло и следующее заседание, которое планировалось провести через несколько дней.
Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике затягивание с избранием нового руководителя САП.
По словам Зеленского, для работы конкурсной комиссии были созданы все условия.
Реакция на срыв очередного заседания конкурсной комиссии со стороны международных партнеров Украины была резкой и негативной. ЕС и США заявили, что "очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками и призвали комиссию возобновить работу.
Теперь все надежды на третью попытку - очередное заседание комиссии назначено на 28 октября.
Теперь все надежды на третью попытку - очередное заседание комиссии назначено на 28 октября.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии