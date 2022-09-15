Больше 13 месяцев без главы: почему срывается конкурс по отбору руководителя САП

14:23 25 октября Киев, Украина





Уже год нового руководителя САП в Украине выбирает конкурсная комиссия из 11 членов. В ее состав входят международные эксперты по квоте совета прокуроров и представителя от Верховной Рады Украины. Делегировать последних парламент смог лишь с третьей попытки. Однако эти кандидатуры вызвали шквал критики международных партнеров Украины, которые сомневались в опыте и добродетели избранных членов комиссии и требовали, чтобы конкурс на замещение должности руководителя САП был прозрачным.



Эта позиция является принципиальной, ведь именно независимость и беспристрастность работы САП должен стать основой для эффективной работы всей антикоррупционной вертикали в Украине. На этот орган возложена функция осуществлять процессуальное руководство над делами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и направлять его расследования в суд. Причем, выполнять свои функции САП должен в условиях независимости от генеральной прокуратуры.



Однако, прозрачной процедура отбора так и не стала: в конце августа 2021 представители совета прокуроров в комиссии заявили о проблемах с конкурсом и попытки повлиять изнутри на его результаты.



Кандидатов на должность главы сапа осталось двое: старший детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк. В начале октября они должны были выполнить практическое задание, после которого их бы ждал последний этап отбора - собеседование. Однако работа комиссии оказалась заблокированной из-за отсутствия кворума. На заседание тогда не появились три представителя, делегированные Верховной Радой. Не произошло и следующее заседание, которое планировалось провести через несколько дней. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП), один из ключевых органов в системе борьбы с коррупционными преступлениями, совершенными на высшем уровне, уже 13 месяцев работает без руководства. Несмотря на обещания властей избрать нового главу САП быстро и прозрачно, деятельность конкурсной комиссии, призванной решить эту задачу, остановилась за полшага до завершения процесса.Уже год нового руководителя САП в Украине выбирает конкурсная комиссия из 11 членов. В ее состав входят международные эксперты по квоте совета прокуроров и представителя от Верховной Рады Украины. Делегировать последних парламент смог лишь с третьей попытки. Однако эти кандидатуры вызвали шквал критики международных партнеров Украины, которые сомневались в опыте и добродетели избранных членов комиссии и требовали, чтобы конкурс на замещение должности руководителя САП был прозрачным.Эта позиция является принципиальной, ведь именно независимость и беспристрастность работы САП должен стать основой для эффективной работы всей антикоррупционной вертикали в Украине. На этот орган возложена функция осуществлять процессуальное руководство над делами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и направлять его расследования в суд. Причем, выполнять свои функции САП должен в условиях независимости от генеральной прокуратуры.Однако, прозрачной процедура отбора так и не стала: в конце августа 2021 представители совета прокуроров в комиссии заявили о проблемах с конкурсом и попытки повлиять изнутри на его результаты.Кандидатов на должность главы сапа осталось двое: старший детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк. В начале октября они должны были выполнить практическое задание, после которого их бы ждал последний этап отбора - собеседование. Однако работа комиссии оказалась заблокированной из-за отсутствия кворума. На заседание тогда не появились три представителя, делегированные Верховной Радой. Не произошло и следующее заседание, которое планировалось провести через несколько дней.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике затягивание с избранием нового руководителя САП.

"Нет и не может быть никакого адекватного объяснения конкурс для избрания нового руководителя САП задерживается. Все члены конкурсной комиссии должны выполнить свою работу и избрать нового руководителя САП, как это и должно быть в соответствии с лучшими международными практиками", - отметил Зеленский, слова которого приводят на сайте президента Украины.

По словам Зеленского, для работы конкурсной комиссии были созданы все условия.

"Остались фактически финальные этапы конкурса. Никто не имеет права ставить под угрозу стабильность работы антикоррупционной инфраструктуры и выполнения международных обязательств Украины", - отмечал он.

Реакция на срыв очередного заседания конкурсной комиссии со стороны международных партнеров Украины была резкой и негативной. ЕС и США заявили, что "очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками и призвали комиссию возобновить работу.



Теперь все надежды на третью попытку - очередное заседание комиссии назначено на 28 октября.