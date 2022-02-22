Большая семерка требует освобождения Протасевича и грозит Лукашенко новыми санкциями

Страны "Большой семерки" обратились с призывом в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) урегулировать ситуацию, сложившуюся в Беларуси.
Об этом говорится в заявлении G7, которое опубликовано на сайте британского правительства.
Как отметили в G7, действия белорусского режима поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса Ryanair, а также были серьезным нападением на правила, которые регулируют гражданскую авиацию.
"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) срочно решить эту проблему для соблюдения правил и стандартов ИКАО", - говорится в заявлении.
Поступок режима Лукашенко, как говорят страны G7, также представляет собой серьезную атаку на свободу СМИ, поэтому "Большая семерка" требует немедленного освобождения Протасевича и Сопеги.
"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) срочно решить эту проблему для соблюдения правил и стандартов ИКАО", - говорится в заявлении.
Поступок режима Лукашенко, как говорят страны G7, также представляет собой серьезную атаку на свободу СМИ, поэтому "Большая семерка" требует немедленного освобождения Протасевича и Сопеги.
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