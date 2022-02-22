Большая семерка требует освобождения Протасевича и грозит Лукашенко новыми санкциями

17:24 27 Май Киев, Украина

Страны "Большой семерки" обратились с призывом в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) урегулировать ситуацию, сложившуюся в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении G7, которое опубликовано на сайте британского правительства.

"Самым решительным образом осуждаем беспрецедентные действия белорусских властей по аресту независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сопеги после принудительной посадки рейса FR4978 в Минске 23 мая", - заявили в G7.

Как отметили в G7, действия белорусского режима поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса Ryanair, а также были серьезным нападением на правила, которые регулируют гражданскую авиацию.



"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) срочно решить эту проблему для соблюдения правил и стандартов ИКАО", - говорится в заявлении.



Поступок режима Лукашенко, как говорят страны G7, также представляет собой серьезную атаку на свободу СМИ, поэтому "Большая семерка" требует немедленного освобождения Протасевича и Сопеги.