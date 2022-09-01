Большая часть военного командования рф уехала из Херсона - облсовет

08:29 15 августа Киев, Украина

Большинство военного командования российских захватчиков уехало из Херсона.

 
Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.
 
"Я могу это подтвердить. Действительно, сегодня у орков не существует ни одного логистического маршрута безопасного и такого, который удовлетворял бы их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, которая расположена именно возле Херсона",- отметил он.
 
Он подтвердил, что все главные дороги находятся под огневым контролем Вооруженных Сил Украины.
 
"Видимо это и стало основной причиной того, что военное командование действительно покинуло Херсон. Большинство из них уже уехали из Херсона, да, именно есть об этом сведения", – отметил Соболевский.
 
Он добавил, что Антоновский мост невозможно перейти даже пешком.

Соболевский считает, что сейчас у российских войск очень плохое моральное состояние, потому что все их планы по поводу Херсонщины провалились.