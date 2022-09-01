Большая часть военного командования рф уехала из Херсона - облсовет

Большинство военного командования российских захватчиков уехало из Херсона.
Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.
Он подтвердил, что все главные дороги находятся под огневым контролем Вооруженных Сил Украины.
Он добавил, что Антоновский мост невозможно перейти даже пешком.
Соболевский считает, что сейчас у российских войск очень плохое моральное состояние, потому что все их планы по поводу Херсонщины провалились.
Соболевский считает, что сейчас у российских войск очень плохое моральное состояние, потому что все их планы по поводу Херсонщины провалились.
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