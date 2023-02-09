Большая часть потерь во время войны вызвана артиллерией - Генштаб

14:46 09 февраля Киев, Украина





Об этом на брифинге в Military Media Center заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Артиллерия остается самым разрушительным оружием в мире, более 60% потерь во время войны вызваны применением этого вооружения.Об этом на брифинге в Military Media Center заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ старший лейтенант Андрей Рудык.

"С каждым веком существования человечества артиллерия уверенно боролась за статус наиболее разрушительного оружия. Война, как форма противостояния, превратилась в войну артиллерий", — сказал он.

Для примера Рудик отметил, что за полтора года осады Сараево артиллерией было полностью уничтожено 35 тысяч зданий, а северокорейская артиллерия за час стрельбы может убить и ранить 200 тысяч человек.



Представитель Генерального штаба отметил, что вопреки многочисленным прогнозам по доминированию воздушной составляющей в конфликтах будущего, артиллерия продолжает оставаться если не решающим, то основным фактором в ведении боевых действий.