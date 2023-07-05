Болгария поддержала вступление Украины в НАТО после войны

Комитет по внешней политике парламента Болгарии принял проект декларации, представленный рядом партий, в которой выражается поддержка вступления Украины в Североатлантический альянс после завершения войны с россией.
Об этом сообщает BNT.
"Это знак для Украины, что когда воцарится мир, Украина сможет рассчитывать на поддержку Болгарии в ее стремлении иметь возможность вступить в НАТО и совместно обеспечить нашу безопасность", —
заявил соавтор документа, глава партии "Да, Болгария!" Христо Иванов.
Екатерина Захариева из партии GERB-SDS отметила, что Болгария должна поддерживать политику расширения НАТО, не беспокоясь о том, что Альянс своими действиями вызовет негативную реакцию у третьих стран.
"То, что некоторые наши партнеры по НАТО воздержались от того, чтобы разгневать россию — с 2008 года была принята первая декларация по Украине и Грузии, — напомню, привело к тому, что Украина подверглась жестокому нападению со стороны россии", — подчеркнула она.
Даниэль Лорер из партии PP-DB подчеркнул, что безопасность Украины – это безопасность Европы.
"Это - основа интересов Болгарии", - отметил он.
В то же время, партия "Возрождение" не поддержала декларацию, поскольку, по их мнению, это могло привести к усложнению дипломатических отношений Болгарии с рф.
"Это рискует еще больше ухудшить и без того крайне испорченные отношения с россией. Не знаю - возможно, это и есть ваша цель. Возможно, вы хотите, чтобы мы разорвали дипломатические отношения с россией", - прокомментировал принятие документа глава партии Ангел Георгиев.
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