Болгария может ветировать "ядерные" санкции против рф

19:12 09 февраля Киев, Украина





Об этом заявил президент Румен Радев, представляющий Болгарию на саммитах ЕС, пока у страны нет правительства, сообщает Euractiv. Болгария не поддерживает санкции против атомной энергетики и готова ветировать решение Евросоюза, в частности, против компании "Росатом" , поскольку они, якобы, напрямую повлияют на атомную энергетику страны.Об этом заявил президент Румен Радев, представляющий Болгарию на саммитах ЕС, пока у страны нет правительства, сообщает Euractiv.

"Болгария не может согласиться с санкциями по атомной энергетике, потому что они напрямую повлияют на нашу атомную энергетику. Это недопустимо. Мы рассматриваем все возможные сферы, где возможны (дальнейшие санкции, — ред.). Но там, где на карту поставлены интересы, как в атомной энергетике, мы очень внимательно следим за этими вопросами", - заявил он.

На вопрос, наложит ли Болгария вето на санкции в области ядерной энергетики, он ответил утвердительно.

"Если необходимо, мы наложим наше вето, да", — сказал он.

Президент Владимир Зеленский 5 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. Речь идет о российском "Росатоме" и других компаниях.



Кроме "Росатома" в санкционный список, в частности, вошли акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", акционерное общество "Русатом автоматизированные системы управления", общество с ограниченной ответственностью "НИИАР-Генерация".



Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и т.д.