Болгария может ветировать "ядерные" санкции против рф

Болгария не поддерживает санкции против атомной энергетики и готова ветировать решение Евросоюза, в частности, против компании "Росатом", поскольку они, якобы, напрямую повлияют на атомную энергетику страны.
Об этом заявил президент Румен Радев, представляющий Болгарию на саммитах ЕС, пока у страны нет правительства, сообщает Euractiv.
Об этом заявил президент Румен Радев, представляющий Болгарию на саммитах ЕС, пока у страны нет правительства, сообщает Euractiv.
На вопрос, наложит ли Болгария вето на санкции в области ядерной энергетики, он ответил утвердительно.
Президент Владимир Зеленский 5 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. Речь идет о российском "Росатоме" и других компаниях.
Кроме "Росатома" в санкционный список, в частности, вошли акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", акционерное общество "Русатом автоматизированные системы управления", общество с ограниченной ответственностью "НИИАР-Генерация".
Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и т.д.
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