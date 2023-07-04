Болгария активно готовит следующий пакет помощи Украине

12:32 04 июля Киев, Украина

Болгария активно готовится к предоставлению следующего пакета военной помощи Украине, хотя точные сроки его предоставления пока неизвестны.



Об этом заявил Тодор Тагарев, новый министр обороны Болгарии, во время интервью. Он подтвердил, что процесс формирования следующего пакета помощи уже начался.

"Мы уже находимся на этапе запуска процесса. Естественно, сама передача потребует определенного времени. При этом мы учитываем приоритеты, выдвигаемые Украиной, и сосредотачиваемся на передаче необходимых ресурсов в первую очередь. Гибкость с нашей стороны является ключевым фактором, и мы готовы к этому", - отметил Тагарев.



Он также добавил, что не может раскрыть подробности пакета помощи.

"Как уже упоминалось, данный пакет является конфиденциальным. Могу только сказать, что он включает боеприпасы, а также военную технику", - подчеркнул министр обороны.

Тагарев напомнил, что Болгария теперь имеет возможность предоставлять Украине военно-техническую помощь без необходимости повторного рассмотрения парламентом. Это упростило и ускорило процедуру предоставления помощи.