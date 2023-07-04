Болгария активно готовит следующий пакет помощи Украине

Болгария активно готовится к предоставлению следующего пакета военной помощи Украине, хотя точные сроки его предоставления пока неизвестны.
Об этом заявил Тодор Тагарев, новый министр обороны Болгарии, во время интервью. Он подтвердил, что процесс формирования следующего пакета помощи уже начался.
Об этом заявил Тодор Тагарев, новый министр обороны Болгарии, во время интервью. Он подтвердил, что процесс формирования следующего пакета помощи уже начался.
Он также добавил, что не может раскрыть подробности пакета помощи.
Тагарев напомнил, что Болгария теперь имеет возможность предоставлять Украине военно-техническую помощь без необходимости повторного рассмотрения парламентом. Это упростило и ускорило процедуру предоставления помощи.
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