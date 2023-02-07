Более восьми тысяч добровольцев подали заявки в Гвардию наступления

В Гвардию наступления уже записались более восьми тысяч добровольцев. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.
Он отметил, что все добровольцы будут проходить собеседование и проверки.
Он отметил, что все добровольцы будут проходить собеседование и проверки.
По его словам, набор не будет постоянным, он будет длиться 60 дней.
По словам главы МВД, если доброволец выбирает разведку - его испытывают, если минометное подразделение - он будет учиться стрелять из миномета.
Клименко отметил, что Гвардия наступления будет ориентирована на освобождение территории: "Мы будем работать на наступление. Пока ВСУ обороняют рубежи, мы готовимся к освобождению наших территорий".
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