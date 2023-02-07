Более восьми тысяч добровольцев подали заявки в Гвардию наступления

07:57 07 февраля Киев, Украина





Он отметил, что все добровольцы будут проходить собеседование и проверки. В Гвардию наступления уже записались более восьми тысяч добровольцев. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.Он отметил, что все добровольцы будут проходить собеседование и проверки.

"Больше всего добровольцев записалось в Национальную гвардию, но там и больше бригад. В Нацгвардии шесть бригад, в Нацполиции - одна и пока одна - в Госпогранслужбе", - рассказал Клименко.



По его словам, набор не будет постоянным, он будет длиться 60 дней.

"Мы с каждым добровольцем проводим собеседование, военно-врачебную комиссию, проверяем его физические и ментальные способности и проводим специальные проверки. Поскольку те лица, которые идут на службу, не могут иметь судимостей", - сообщил Клименко.



По словам главы МВД, если доброволец выбирает разведку - его испытывают, если минометное подразделение - он будет учиться стрелять из миномета.



Клименко отметил, что Гвардия наступления будет ориентирована на освобождение территории: "Мы будем работать на наступление. Пока ВСУ обороняют рубежи, мы готовимся к освобождению наших территорий".