Более тысячи украинцев сменили адрес голосования

Украинцы активно пользуются новым Избирательным кодексом, по данным ЦИК, более тысячи граждан Украины сменили избирательный адрес.
Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Гевко в ходе круглого стола "Местные выборы 2020: новая система, новая территориальная основа", который проходил на базе "Украинского кризисного медиа-центра" в Киеве в четверг, 23 июля.
Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Гевко в ходе круглого стола "Местные выборы 2020: новая система, новая территориальная основа", который проходил на базе "Украинского кризисного медиа-центра" в Киеве в четверг, 23 июля.
Он отметил, что изменение избирательного адреса для ВПО (внутренне перемещённых лиц, - ред.) - это инновационные технологии. Сейчас при наличии электронной подписи человек может не выходя из дома, прикрепив свои документы, которые автоматически подтягивают данные с реестров, сможет произвести это изменение адреса на сайте ЦВК. Не нужно тратить время, стоять в очередях, а в условиях пандемии - это однозначно плюс.
Также Гевко уточнил, что изменить свой избирательный адрес люди смогут до 10 сентября, а по состоянию на сегодняшнее утро такой возможностью воспользовалось более тысячи человек. Из них около 60% воспользовались этим с помощью компьютера через Интернет.
Член ЦИК заверил, что никакие махинации провести не получится, поскольку Центральная избирательная комиссия Украины отслеживает все процессы изменения избирательного адреса и будет сразу же сообщать о потенциально опасных для процесса выборов ситуациях.
Также Гевко уточнил, что изменить свой избирательный адрес люди смогут до 10 сентября, а по состоянию на сегодняшнее утро такой возможностью воспользовалось более тысячи человек. Из них около 60% воспользовались этим с помощью компьютера через Интернет.
Член ЦИК заверил, что никакие махинации провести не получится, поскольку Центральная избирательная комиссия Украины отслеживает все процессы изменения избирательного адреса и будет сразу же сообщать о потенциально опасных для процесса выборов ситуациях.
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