Более тысячи украинцев сменили адрес голосования

17:54 23 Июль Киев, Украина





Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Гевко в ходе круглого стола "Местные Украинцы активно пользуются новым Избирательным кодексом, по данным ЦИК , более тысячи граждан Украины сменили избирательный адрес.Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Гевко в ходе круглого стола "Местные выборы 2020: новая система, новая территориальная основа", который проходил на базе "Украинского кризисного медиа-центра" в Киеве в четверг, 23 июля.

"Что касается инновационных технологий, которое можно применять в избирательном процессе - это, на самом деле, нужно делать, даже с точки зрения того самого подсчета голосов на избирательных участках, с точки зрения регистрации кандидатов, других избирательных процессов, которые необходимо автоматизировать", - сказал Гевко.