Более сотни человек считаются пропавшими без вести после подрыва Каховской ГЭС

10:16 21 июня Киев, Украина

После подрыва Каховской ГЭС, 109 человек считаются пропавшими без вести. На данный момент удалось установить местонахождение 202 жителей, которых предварительно считали пропавшими.



Эту информацию вчера вечером сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции.

"На сегодняшний день мы смогли установить местонахождение 202 жителей из Херсонщины. Однако, 109 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести в результате подрыва дамбы. Их дела переданы в Национальную полицию для проведения оперативных поисковых мероприятий и следственных действий", - говорится в сообщении.



Отмечается, что горячая линия Уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах получила 311 обращений. Речь идет о людях, с которыми пропала связь после подрыва Каховской ГЭС.



Представители Министерства реинтеграции подчеркнули, что около 90% обращений, поступающих на горячую линию, связаны с пропавшими людьми с временно оккупированных территорий Херсонской области.