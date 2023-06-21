Более сотни человек считаются пропавшими без вести после подрыва Каховской ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС, 109 человек считаются пропавшими без вести. На данный момент удалось установить местонахождение 202 жителей, которых предварительно считали пропавшими.
Эту информацию вчера вечером сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции.
Эту информацию вчера вечером сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции.
Отмечается, что горячая линия Уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах получила 311 обращений. Речь идет о людях, с которыми пропала связь после подрыва Каховской ГЭС.
Представители Министерства реинтеграции подчеркнули, что около 90% обращений, поступающих на горячую линию, связаны с пропавшими людьми с временно оккупированных территорий Херсонской области.
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