Более 700 украинских детей пребывают в беларуси - Белорусский Красный Крест

Белорусский Красный Крест официально объявил о пребывании более 700 украинских детей на территории страны.



Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, Дмитрий Шевцов, подтвердил эту информацию.

"В текущем году мы решили расширить нашу деятельность, не ограничиваясь лечением детей в санаториях, а предоставив финансовую поддержку семьям, которые принимают у себя украинских детей. Сумма помощи составляет 600 белорусских рублей, и более 700 детей получат эту поддержку", - отметил Шевцов.