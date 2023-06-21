Более 700 украинских детей пребывают в беларуси - Белорусский Красный Крест

12:44 21 июня Киев, Украина

Белорусский Красный Крест официально объявил о пребывании более 700 украинских детей на территории страны.

Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, Дмитрий Шевцов, подтвердил эту информацию.
 
"В текущем году мы решили расширить нашу деятельность, не ограничиваясь лечением детей в санаториях, а предоставив финансовую поддержку семьям, которые принимают у себя украинских детей. Сумма помощи составляет 600 белорусских рублей, и более 700 детей получат эту поддержку", - отметил Шевцов.

По его словам, с 2017 по 2019 годы Международным Комитетом Красного Креста было "оздоровлено" в среднем около 30 украинских детей ежегодно. В 2020 году удалось оказать помощь около 50 детям. В прошлом году беларусь приняла 87 детей из Украины, поделился Шевцов.