Более 700 украинских детей пребывают в беларуси - Белорусский Красный Крест

Белорусский Красный Крест официально объявил о пребывании более 700 украинских детей на территории страны.
Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, Дмитрий Шевцов, подтвердил эту информацию.
Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, Дмитрий Шевцов, подтвердил эту информацию.
По его словам, с 2017 по 2019 годы Международным Комитетом Красного Креста было "оздоровлено" в среднем около 30 украинских детей ежегодно. В 2020 году удалось оказать помощь около 50 детям. В прошлом году беларусь приняла 87 детей из Украины, поделился Шевцов.
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