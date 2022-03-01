Более 50% российских самолетов находятся в иностранном лизинге. Украина требует лишить Россию этого

Расторжение договоров международных лизинговых и страховых компаний с россией нанесет существенный ущерб ее пассажирскому авиационному флоту. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
«Призываем лизинговые и страховые компании ограничить использование самолетов Россией. Пока команда Министерства инфраструктуры ведет переговоры с международными страховыми компаниями в сфере авиаперевозок, а также компаниями, которые поставляют и предоставляют в лизинг самолеты, вертолеты и другую авиатехнику», – пишет МИУ.
Как пояснили в министерстве, пользование самолетами в лизинге является распространенной международной практикой. В России, по данным агентства Cirium, на которые ссылается МИУ, в лизинге находятся 55% всех пассажирских самолетов.
"Из всех 980 пассажирских лайнеров, которые используют российские авиаперевозчики, 515 самолетов находятся в лизинге иностранных владельцев", - уточнили в министерстве.
Лидером лизинга пассажирских лайнеров в мире является Ирландия, в которой зарегистрировано 18 из ТОП-20 мировых лизинговых компаний. Поэтому только ирландские санкции смогут нанести серьезный ущерб авиаотрасли страны-оккупанта.
«Уверены, что скоро у нас будут положительные новости по итогам переговоров. И напомним, что летать кафиры теперь могут разве что из Москвы в Камчатку», – добавили в Мининфраструктуры.
«Призываем лизинговые и страховые компании ограничить использование самолетов Россией. Пока команда Министерства инфраструктуры ведет переговоры с международными страховыми компаниями в сфере авиаперевозок, а также компаниями, которые поставляют и предоставляют в лизинг самолеты, вертолеты и другую авиатехнику», – пишет МИУ.
Как пояснили в министерстве, пользование самолетами в лизинге является распространенной международной практикой. В России, по данным агентства Cirium, на которые ссылается МИУ, в лизинге находятся 55% всех пассажирских самолетов.
"Из всех 980 пассажирских лайнеров, которые используют российские авиаперевозчики, 515 самолетов находятся в лизинге иностранных владельцев", - уточнили в министерстве.
Лидером лизинга пассажирских лайнеров в мире является Ирландия, в которой зарегистрировано 18 из ТОП-20 мировых лизинговых компаний. Поэтому только ирландские санкции смогут нанести серьезный ущерб авиаотрасли страны-оккупанта.
«Уверены, что скоро у нас будут положительные новости по итогам переговоров. И напомним, что летать кафиры теперь могут разве что из Москвы в Камчатку», – добавили в Мининфраструктуры.
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