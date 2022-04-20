Более 500 тысяч украинцев, из которых 121 тысяча – дети, принудительно вывезены в россию

12:03 20 апреля Киев, Украина

Более 500 тысяч украинцев, из которых 121 тысяча – дети, оккупанты принудительно вывезли на территорию России с временно захваченных территорий Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица:



Не менее 20 тысяч украинцев содержатся в фильтрационных лагерях на линии Мангуш – Никольское – Ялта и около 5–7 тыс. – в Безымянном Донецкой области.



Граждан Украины отправляют в депрессивные регионы России, в частности в северные области и на остров Сахалин. При этом им выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет.



Российские захватчики продолжают насильственно переселять украинцев с временно захваченных территорий к себе, как это когда-то делала нацистская Германия.