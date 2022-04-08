Более 300 дипломатов россии стали персонами нон грата в странах Европы

Известия о зверских преступлениях российских захватчиков в Украине резко усилили протесты против России во всех странах Европы. Массово протестует население этих стран. Свой протест выражают государственные структуры и ведомства стран. По состоянию на вечер среды, 6 апреля, 18 стран объявили о высылке сотен российских дипломатов. Такие данные обнародовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам 42 дня войны на дипломатическом фронте.
При этом глава МИД отметил, что дипломатические сражения продолжаются: битвы за полное нефтяное, газовое и угольное эмбарго, за закрытие мировых портов для всех российских кораблей и товаров, за отключение всех российских банков от SWIFT.
Добавим, накануне вечером стало известно, что Хорватия также высылает часть дипломатической миссии России в Загребе в ответ на происходящее в Украине.
Как сообщалось, Европейский Союз объявил о подготовленном пятом пакете санкций против РФ в ответ на ее войну против Украины, а также расширил списки лиц, в отношении которых применяются санкции.
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