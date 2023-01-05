Более 300 тысяч военных: в ЕС назвали потери рф в войне

В ноябре 2022 года в войне против Украины россия потеряла 60% танков и 250 тысяч военных. Об этом во время выступления 16 ноября перед депутатами Национальной ассамблеи Франции заявил командующий Военной миссией ЕС адмирал Эрве Блежан, стенограмму его выступления была опубликована 4 января.
Блежан также заявил, что россия потеряла 60 процентов своего танкового арсенала, 40 процентов бронетранспортеров и 20 процентов артиллерии, а также 70 процентов своего запаса ракет, пригодных для поражения наземных целей.
По словам Блежана, трудно оценить, что россия получает от КНДР. При этом уже точно известно, что Иран помогает агрессору дронами, а сейчас еще и ведутся переговоры по поставкам баллистических ракет.
По словам Блежана, потери с украинской стороны оценить труднее, и в ЕС считают, что они ниже российских, "но все равно значительны".
По данным Генштаба, на утро 4 января общие боевые потери россии с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 108 910 военнослужащих.
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