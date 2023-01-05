Более 300 тысяч военных: в ЕС назвали потери рф в войне

07:39 05 января Киев, Украина

В ноябре 2022 года в войне против Украины россия потеряла 60% танков и 250 тысяч военных. Об этом во время выступления 16 ноября перед депутатами Национальной ассамблеи Франции заявил командующий Военной миссией ЕС адмирал Эрве Блежан, стенограмму его выступления была опубликована 4 января.

"По нашим достоверным оценкам, по меньшей мере 60 тысяч российских военных были убиты и втрое больше ранены, что означает, что около 250 тысяч российских военных сейчас неспособны к ведению боя", - сказал он.

Блежан также заявил, что россия потеряла 60 процентов своего танкового арсенала, 40 процентов бронетранспортеров и 20 процентов артиллерии, а также 70 процентов своего запаса ракет, пригодных для поражения наземных целей.

"Поэтому сейчас она использует зенитные ракеты для поражения наземных целей с соответствующими проблемами с точностью и рассчитывает на поставку оборудования из Ирана или Северной Кореи", - сказал командующий Военной миссией ЕС.

По словам Блежана, трудно оценить, что россия получает от КНДР. При этом уже точно известно, что Иран помогает агрессору дронами, а сейчас еще и ведутся переговоры по поставкам баллистических ракет.



По словам Блежана, потери с украинской стороны оценить труднее, и в ЕС считают, что они ниже российских, "но все равно значительны".



По данным Генштаба, на утро 4 января общие боевые потери россии с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 108 910 военнослужащих.